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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:11

  Карамболь написав:
  tatmech написав:Сегодня хотела пополнить дебетовую карту Альфы в терминале Привата.Раньше было без комиссии,а теперь она есть.

и сколько нынче комис на аллу с привата?

Если речь о терминале привата, 2%
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:18

lloydbanksua не слабо после нуля-то... :?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 17:07

Re: Альфа-Банк

  lara_08 написав:В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда?
Узнайте в поддержки Аллы, приходит ли ей запрос или нет. Возможно, Вы не так подтверждаете запрос, что Алла морозится...

  копейка написав:Тобто зараз можна відкрити карти у новому пакеті, не закриваючи старі і наприкінці місяця вже старий закриється самостійно?
Да, можно.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017777200
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015994359

  копейка написав:...і наприкінці місяця вже старий закриється самостійно?
Надо ручками через поддержку карті аннулировать и закрыть счёт.

  копейка написав:І за обидва пакети не буде комісій до серпня?
Вроде бы, как да, но точную дату лучше уточнить у поддержки. Алла статьи редачит быстро и отследить новшества тяжело.

  копейка написав:Пам'ятаю, що десь тут обговорювалося, як перейти правильно на пакет у тому числі про зміну карт без зміни рахунків ... здається ... але не знайшла ...
Пробуйте:
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360013801740

  Искатель написав:А реферальная программа еще не запущена или доступна не всем?
Обновление вышло для платформы Android и рефералка должна быть доступна всем. На платформе iOS будет в ближайшее время.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:21

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Это только меня не пускает в МАБ?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:44

  M-A-X написав:Это только меня не пускает в МАБ?

Вы про десктоп? Нормально пускает
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:51

  M-A-X написав:Это только меня не пускает в МАБ?

не только Вас, у многих. Вышло зайти только через хром, все остальные браузеры (4 шт.) - отказ
Sergion
 
Повідомлень: 611
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