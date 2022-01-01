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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лип, 2022 14:11
Карамболь написав: tatmech написав:
Сегодня хотела пополнить дебетовую карту Альфы в терминале Привата.Раньше было без комиссии,а теперь она есть.
и сколько нынче комис на аллу с привата?
Если речь о терминале привата, 2%
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lloydbanksua
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Додано: Суб 02 лип, 2022 14:18
lloydbanksua
не слабо после нуля-то...
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Карамболь
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Додано: Суб 02 лип, 2022 17:07
lara_08 написав:
В чём может быть причина, что не получается тянуть с пакетной карты Альфы сервисом Форварда?
Узнайте в поддержки Аллы, приходит ли ей запрос или нет. Возможно, Вы не так подтверждаете запрос, что Алла морозится...
копейка написав:
Тобто зараз можна відкрити карти у новому пакеті, не закриваючи старі і наприкінці місяця вже старий закриється самостійно?
Да, можно.https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017777200https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015994359
копейка написав:
...і наприкінці місяця вже старий закриється самостійно?
Надо ручками через поддержку карті аннулировать и закрыть счёт.
копейка написав:
І за обидва пакети не буде комісій до серпня?
Вроде бы, как да, но точную дату лучше уточнить у поддержки. Алла статьи редачит быстро и отследить новшества тяжело.
копейка написав:
Пам'ятаю, що десь тут обговорювалося, як перейти правильно на пакет у тому числі про зміну карт без зміни рахунків ... здається ... але не знайшла ...
Пробуйте:https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360013801740
Искатель написав:
А реферальная программа еще не запущена или доступна не всем?
Обновление вышло для платформы Android и рефералка должна быть доступна всем. На платформе iOS будет в ближайшее время.
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Додано: Суб 02 лип, 2022 19:21
Это только меня не пускает в МАБ?
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M-A-X
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Додано: Суб 02 лип, 2022 19:44
M-A-X написав:
Это только меня не пускает в МАБ?
Вы про десктоп? Нормально пускает
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Додано: Суб 02 лип, 2022 19:51
M-A-X написав:
Это только меня не пускает в МАБ?
не только Вас, у многих. Вышло зайти только через хром, все остальные браузеры (4 шт.) - отказ
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Sergion
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Додано: Нед 03 лип, 2022 11:53
Напомните плиз, с ощадного Алла выпускает свободно сейчас? Или нужно, как когда-то, иметь терпение?
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GrafBV
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Додано: Нед 03 лип, 2022 12:47
GrafBV написав:
Напомните плиз, с ощадного Алла выпускает свободно сейчас? Или нужно, как когда-то, иметь терпение?
Свободно (+5..30мин), но заскоки ж бывают
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Amethyst
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:18
Ура, виномаркети запхали у продукти
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