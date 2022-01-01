угу, давно пора... хоча наша полуклініка, паразити коміс беруть за картку, то кишмиш менше 10 нецікавий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:22
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:40
chipmunk
В смысле комиссию? Жалуйтесь! Для начала в офис этой больнички. А потом и в Госпродпотребслужбу если не образумятся...
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:47
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:55
WallNutPen
Посещал многие местные (Запорожье) лечебные и стоматологические учреждения - нигде не было никаких дополнительных комиссий. Это просто мерзко
А лечить-то врач конкретный будет. И лучше ему какой-то презент дать, чем комиссию зажравшейся конторе ИМХО...
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