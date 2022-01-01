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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:22

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Ещё б АптЭки и Больнички объединили бы

угу, давно пора... хоча наша полуклініка, паразити коміс беруть за картку, то кишмиш менше 10 нецікавий :)
chipmunk
 
Повідомлень: 8920
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Подякували: 571 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:40

chipmunk
В смысле комиссию? Жалуйтесь! Для начала в офис этой больнички. А потом и в Госпродпотребслужбу если не образумятся...
Vorlon
 
Повідомлень: 10241
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:47

  Vorlon написав:chipmunk
В смысле комиссию? Жалуйтесь! Для начала в офис этой больнички. А потом и в Госпродпотребслужбу если не образумятся...

Та оно то конечно можно, но только если жалующегося не сильно интересует как его потом будут лечить :)
WallNutPen
 
Повідомлень: 547
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:55

WallNutPen
Посещал многие местные (Запорожье) лечебные и стоматологические учреждения - нигде не было никаких дополнительных комиссий. Это просто мерзко :evil:

А лечить-то врач конкретный будет. И лучше ему какой-то презент дать, чем комиссию зажравшейся конторе ИМХО...
Vorlon
 
Повідомлень: 10241
З нами з: 14.06.13
Подякував: 482 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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  #<1 ... 346347348349
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