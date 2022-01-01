Додано: Пон 04 лип, 2022 14:19

Vorlon написав: WallNutPen

Посещал многие местные (Запорожье) лечебные и стоматологические учреждения - нигде не было никаких дополнительных комиссий. Это просто мерзко



А лечить-то врач конкретный будет. И лучше ему какой-то презент дать, чем комиссию зажравшейся конторе ИМХО... Посещал многие местные (Запорожье) лечебные и стоматологические учреждения - нигде не было никаких дополнительных комиссий. Это просто мерзкоА лечить-то врач конкретный будет. И лучше ему какой-то презент дать, чем комиссию зажравшейся конторе ИМХО...

Вот только не надо про Запорожье которое белое и пушистое. Потому как год назадМоей знакомой пришлось лечится в Витацентре. Так вот при попытке оплатить картой (а терминал там был) ей сказали ой а картой вы можете только за тест ПЦР заплатить. А за лечение и за палату только нал. Но самое смешное что нала у нее не было только карта и ложилась в клинику по знакомству от "самого товарища Саах... Ах какого товарища". На что ей кассир сказал ну я могу сейчас взять у вас предоплату 50%%, но через неделю когда будет доплата вы внесёте всю сумму налом а я вам 50% безнала сделаю возврат. В общем предлагались нетипичные извращения в купе с маразмом + адский ад. Благодаря знакомству она таки ничего кроме ПЦР в тот день не платила и через неделю внесла таки все налом. Поэтому в медицине, особенно медицине частной - охотно верю что бардак ещё тот - и комис могут накидывать, и тупо не брать оплату картой при наличии терминала. И не верю что что-то можно тут решить через потребнадзор. Там ведь у того же Витацентре я так понял могут в итоге посчитать услуги как по тарифу обычному так и якобы "со скидкой" процентов в 20. Но только если за нал. И думаю что так оно и в условном Харькове, и в Виннице, и в столице