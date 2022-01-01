угу, давно пора... хоча наша полуклініка, паразити коміс беруть за картку, то кишмиш менше 10 нецікавий
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:22
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:40
chipmunk
В смысле комиссию? Жалуйтесь! Для начала в офис этой больнички. А потом и в Госпродпотребслужбу если не образумятся...
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:47
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:55
WallNutPen
Посещал многие местные (Запорожье) лечебные и стоматологические учреждения - нигде не было никаких дополнительных комиссий. Это просто мерзко
А лечить-то врач конкретный будет. И лучше ему какой-то презент дать, чем комиссию зажравшейся конторе ИМХО...
Додано: Пон 04 лип, 2022 14:19
Вот только не надо про Запорожье которое белое и пушистое. Потому как год назад
Моей знакомой пришлось лечится в Витацентре. Так вот при попытке оплатить картой (а терминал там был) ей сказали ой а картой вы можете только за тест ПЦР заплатить. А за лечение и за палату только нал. Но самое смешное что нала у нее не было только карта и ложилась в клинику по знакомству от "самого товарища Саах... Ах какого товарища". На что ей кассир сказал ну я могу сейчас взять у вас предоплату 50%%, но через неделю когда будет доплата вы внесёте всю сумму налом а я вам 50% безнала сделаю возврат. В общем предлагались нетипичные извращения в купе с маразмом + адский ад. Благодаря знакомству она таки ничего кроме ПЦР в тот день не платила и через неделю внесла таки все налом. Поэтому в медицине, особенно медицине частной - охотно верю что бардак ещё тот - и комис могут накидывать, и тупо не брать оплату картой при наличии терминала. И не верю что что-то можно тут решить через потребнадзор. Там ведь у того же Витацентре я так понял могут в итоге посчитать услуги как по тарифу обычному так и якобы "со скидкой" процентов в 20. Но только если за нал. И думаю что так оно и в условном Харькове, и в Виннице, и в столице
Додано: Пон 04 лип, 2022 14:44
WallNutPen
Конкретно по Витацентру. Посещаю их много лет со дня их основания (2007). Там мой семейный врач. Знаком со многими сотрудниками, включая главбуха (если не поменялась). Терминалы ставили при мне. Их тарифы не зависят от формы оплаты, есть бонусная система. Там был какой-то нюанс если ложиться именно к ним на стационарное лечение - мне рассказывали давно, но детали не очень помню. Кажется из-за того, что сразу не понятно сколько средств будет потрачено. А на карте нужно блокировать всю сумму сразу. А потом платить сколько будет по факту ещё раз (!), а первоначальную сумму возвращали. Многие клиенты этого категорически не понимали и не принимали и столько денег на карте не у всех было. Плюс геморрой с бухгалтерий. Поэтому так почти не делали - с налом было проще. Как-то так по памяти. Но оплатить картой все услуги там можно - было бы желание...
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:05
Re: Альфа-Банк
блин, а что с MyAlfa второй день творится?
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:19
Додано: Пон 04 лип, 2022 15:21
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