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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:00

Если в магазине рассчитаться картой Альфы и снять наличные, начислят ли кешбэк за ту часть по которой оплачены товары?
lara_08
 
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:05

  Arien написав:блин, а что с MyAlfa второй день творится?

Из любопытства только что залогинился огнелисом. Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?
moveton
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Повідомлень: 2146
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:19

Подскажите в категорию Все для дома Эпицентр подходит?
ygn
 
Повідомлень: 2158
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:28

Re: Альфа-Банк

ygn, да.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:28

Re: Альфа-Банк

moveton написав:Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?

Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:31

  Amethyst написав:
  Arien написав:блин, а что с MyAlfa второй день творится?

Ну до 12:00 точно всьоо литало у Киёве

  Vorlon написав:Arien
Firefox 102 x64 что дома, что на работе без каких-либо проблем :)

  moveton написав:
  Arien написав:блин, а что с MyAlfa второй день творится?

Из любопытства только что залогинился огнелисом. Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?


FF 102.0 x32

Хром последняя версия, свежескаченная

Зображення

Попробую перезапросить пароль, может, поможет. Что он не менялся мною - это точно. Надеюсь, Альфой вместо меня - тоже.

  Zochan написав:Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.


Да, помогает. Потом уже залогиниться получается без проблем.
Arien
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