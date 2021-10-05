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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 16:00
Если в магазине рассчитаться картой Альфы и снять наличные, начислят ли кешбэк за ту часть по которой оплачены товары?
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lara_08
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Додано: Пон 04 лип, 2022 16:05
Arien написав:
блин, а что с MyAlfa второй день творится?
Из любопытства только что залогинился огнелисом. Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?
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moveton
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Додано: Пон 04 лип, 2022 17:19
Подскажите в категорию Все для дома Эпицентр подходит?
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ygn
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Додано: Пон 04 лип, 2022 17:28
ygn, да.
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Howl
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Додано: Пон 04 лип, 2022 17:28
moveton написав:Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?
Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.
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Zochan
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Додано: Пон 04 лип, 2022 17:31
Amethyst написав: Arien написав:
блин, а что с MyAlfa второй день творится?
Ну до 12:00 точно всьоо литало у Киёве
Vorlon написав:Arien
Firefox 102 x64 что дома, что на работе без каких-либо проблем
moveton написав: Arien написав:
блин, а что с MyAlfa второй день творится?
Из любопытства только что залогинился огнелисом. Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?
FF 102.0 x32
Хром последняя версия, свежескаченная
Попробую перезапросить пароль, может, поможет. Что он не менялся мною - это точно. Надеюсь, Альфой вместо меня - тоже.
Zochan написав:
Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.
Да, помогает. Потом уже залогиниться получается без проблем.
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Arien
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