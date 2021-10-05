Додано: Пон 04 лип, 2022 20:14

Hella написав: lara_08 написав: Если в магазине рассчитаться картой Альфы и снять наличные, начислят ли кешбэк за ту часть по которой оплачены товары? Если в магазине рассчитаться картой Альфы и снять наличные, начислят ли кешбэк за ту часть по которой оплачены товары?



Я когда-то оплачивала товары и снимала наличку, выдали два чека - один на покупки, второй на снятие.

Думаю, что на первый чек кешбэк будет. Я когда-то оплачивала товары и снимала наличку, выдали два чека - один на покупки, второй на снятие.Думаю, что на первый чек кешбэк будет.

Не факт. У меня когда-то тоже была такая ситуация с картой другого банка, где был кэшбек по категории продукты - но кэшбека не было. Дело в том что терминалы настроены таким образом, что просто выдать наличку кассир не может - ему нужен чтобы перед операцией выдачи был товарный чек, то есть оба чека идут в спарке и терминал банку эмитенту карты передает информацию что чек-товарный связан с чеком-наличным, ну а банки обычно такие операции не кэшбечат. Также не окешбечится случай когда магазин все проводит одним чеком (я слышал такое тоже есть) поскольку там терминал передает банку эмитенту что эта операций связана с налом и обычно разбивки сколько оплачено товара а сколько снято нала - банк эмитент вообще не видит. Как именно поступит Алла при снятии нала я не знаю - надо пробовать, но мне кажется вероятность того что с этой операции получится получить кэшбек - крайне невелика