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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 22:18
lara_08 написав:
Подтверждаю. Опытным путём проверено,что Альфа кешбэк в этом случае не начисляет.
в прошлом августе в Сильпо снимал с Вайта,один чек и неокешбечилось
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Додано: Пон 04 лип, 2022 23:12
Zochan написав:
moveton написав:Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?
Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.
Аналогично. Алку глючит что-то.
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