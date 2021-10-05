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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:18

Re: Альфа-Банк

  lara_08 написав:Подтверждаю. Опытным путём проверено,что Альфа кешбэк в этом случае не начисляет.
в прошлом августе в Сильпо снимал с Вайта,один чек и неокешбечилось
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:12

  Zochan написав:
moveton написав:Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?

Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.

Аналогично. Алку глючит что-то.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:55

  lara_08 написав: Поэтому если возникнет необходимость получить наличные в кассе магазина, покупку нужно делать на самую мелкую покупку, а весь остальной товар пробивать отдельным чеком.


Отличный выход!
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