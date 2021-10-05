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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 22:18
lara_08 написав:
Подтверждаю. Опытным путём проверено,что Альфа кешбэк в этом случае не начисляет.
в прошлом августе в Сильпо снимал с Вайта,один чек и неокешбечилось
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Додано: Пон 04 лип, 2022 23:12
Zochan написав:
moveton написав:Только пароль восстанавливать пришлось. Не знаю, то ли я его подзабыл, то ли Алла. А что должно твориться?
Також пароль відновлював. Пароль точно не забув.
Аналогично. Алку глючит что-то.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 08:55
lara_08 написав:
Поэтому если возникнет необходимость получить наличные в кассе магазина, покупку нужно делать на самую мелкую покупку, а весь остальной товар пробивать отдельным чеком.
Отличный выход!
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:28
От 500грн точно нема рассрочек? А то нет возможности проверить, всё в рассрочках!)
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mihasik
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Додано: Вів 05 лип, 2022 10:29
mihasik написав:От 500грн точно нема рассрочек? А то нет возможности проверить, всё в рассрочках!)
Розстрочки є, але тепер всі нові з комісією.
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Додано: Вів 05 лип, 2022 13:13
Hella написав: lara_08 написав:
Поэтому если возникнет необходимость получить наличные в кассе магазина, покупку нужно делать на самую мелкую покупку, а весь остальной товар пробивать отдельным чеком.
Отличный выход!
на самокассе
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:34
Аллка сегодня еще кошерна для Али-расчетов, в сравнении с Приват и Моно. Надолго ли? Или ещё в Сэнсе не обновились карточные?
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kulikrom
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:47
Подскажите, еще не ввели абонплату по пакетным картам за несоблюдение условий бесплатности?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:58
Так, ще не повернули
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:00
kulikrom написав:
Аллка сегодня еще кошерна для Али-расчетов, в сравнении с Приват и Моно. Надолго ли? Или ещё в Сэнсе не обновились карточные?
они сегодняшним числом проводку проводят?
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Вів 05 лип, 2022 16:52
cohan
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