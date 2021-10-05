|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:30
Алла всегда проводит завтрашним, а о и послезавтрашним числом)) Так что думаю халява для "Туристов" в Европе кончилась)
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug
, Vorlon
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1867
|1122914
|
|
|521
|432460
|
|
|23
|3509
|
Вів 05 лип, 2022 16:52
cohan