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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:30
Алла всегда проводит завтрашним, а о и послезавтрашним числом)) Так что думаю халява для "Туристов" в Европе кончилась)
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Shummi
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:40
Мизантрóп написав: kulikrom написав:
Аллка сегодня еще кошерна для Али-расчетов, в сравнении с Приват и Моно. Надолго ли? Или ещё в Сэнсе не обновились карточные?
они сегодняшним числом проводку проводят?
Фактическое списание опаздывает на 2-3 дня
Думаете, сделают, как и ПБ с Моней?..
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Arien
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