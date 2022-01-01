RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:30

Re: Альфа-Банк

Алла всегда проводит завтрашним, а о и послезавтрашним числом)) Так что думаю халява для "Туристов" в Европе кончилась)
Shummi
 
Повідомлень: 433
З нами з: 08.12.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:40

  Мизантрóп написав:
  kulikrom написав:Аллка сегодня еще кошерна для Али-расчетов, в сравнении с Приват и Моно. Надолго ли? Или ещё в Сэнсе не обновились карточные?

они сегодняшним числом проводку проводят?


Фактическое списание опаздывает на 2-3 дня
Думаете, сделают, как и ПБ с Моней?..
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 09.09.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 349350351352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, tarasum, yuri_m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 15, 16, 17
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
163 86321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 15:47
vitaliian
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 186, 187, 188
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1879 1124569
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 15:21
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 34, 35, 36
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
354 461705
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 13:31
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1765)
06.07.2022 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.