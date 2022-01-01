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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:30
Алла всегда проводит завтрашним, а о и послезавтрашним числом)) Так что думаю халява для "Туристов" в Европе кончилась)
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Shummi
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:40
Мизантрóп написав: kulikrom написав:
Аллка сегодня еще кошерна для Али-расчетов, в сравнении с Приват и Моно. Надолго ли? Или ещё в Сэнсе не обновились карточные?
они сегодняшним числом проводку проводят?
Фактическое списание опаздывает на 2-3 дня
Думаете, сделают, как и ПБ с Моней?..
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Arien
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Додано: Сер 06 лип, 2022 19:44
То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.
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qreaton
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Додано: Сер 06 лип, 2022 20:41
Arien это ж Алла,всё законно.У меня больше вопрос к писателю был,ответ я то знал
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:29
qreaton написав:
То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.
Там все . якась, бо у недододатку неможливо зробити виписку за депозитом. Написав у чат, прошу зробіть та пришліть мені виписку - кажуть йти до МАБ і там самостійно робити виписку.
Сервіс преміального рівня!
Подивлюся як вони скиглити будуть, коли за пару днів знімати депо-долари буду, я їм розповім де самостійно пошукати корабель.
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idealstorm
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:50
idealstorm написав: qreaton написав:
То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.
Там все . якась, бо у недододатку неможливо зробити виписку за депозитом. Написав у чат, прошу зробіть та пришліть мені виписку - кажуть йти до МАБ і там самостійно робити виписку.
Сервіс преміального рівня!
Подивлюся як вони скиглити будуть, коли за пару днів знімати депо-долари буду, я їм розповім де самостійно пошукати корабель.
Так все ж таки ви за кума, а не за ведмедя, але коли це вас стосується.
Нарешті.
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копейка
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:13
копейка написав:
Так все ж таки ви за кума, а не за ведмедя, але коли це вас стосується.
Нарешті.
Вибачте за суржик, всмислі?
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idealstorm
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