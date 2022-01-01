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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 349350351352

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Альфа-Банк 3.8 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:30

Re: Альфа-Банк

Алла всегда проводит завтрашним, а о и послезавтрашним числом)) Так что думаю халява для "Туристов" в Европе кончилась)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:40

  Мизантрóп написав:
  kulikrom написав:Аллка сегодня еще кошерна для Али-расчетов, в сравнении с Приват и Моно. Надолго ли? Или ещё в Сэнсе не обновились карточные?

они сегодняшним числом проводку проводят?


Фактическое списание опаздывает на 2-3 дня
Думаете, сделают, как и ПБ с Моней?..
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:44

Re: Альфа-Банк

То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:41

Arien это ж Алла,всё законно.У меня больше вопрос к писателю был,ответ я то знал
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:29

  qreaton написав:То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.

Там все . якась, бо у недододатку неможливо зробити виписку за депозитом. Написав у чат, прошу зробіть та пришліть мені виписку - кажуть йти до МАБ і там самостійно робити виписку.
Сервіс преміального рівня!
Подивлюся як вони скиглити будуть, коли за пару днів знімати депо-долари буду, я їм розповім де самостійно пошукати корабель.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:50

  idealstorm написав:
  qreaton написав:То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.

Там все . якась, бо у недододатку неможливо зробити виписку за депозитом. Написав у чат, прошу зробіть та пришліть мені виписку - кажуть йти до МАБ і там самостійно робити виписку.
Сервіс преміального рівня!
Подивлюся як вони скиглити будуть, коли за пару днів знімати депо-долари буду, я їм розповім де самостійно пошукати корабель.

Так все ж таки ви за кума, а не за ведмедя, але коли це вас стосується.
Нарешті.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:13

  копейка написав:Так все ж таки ви за кума, а не за ведмедя, але коли це вас стосується.
Нарешті.

Вибачте за суржик, всмислі?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:01

  qreaton написав:То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.

а існує якась мапа актуальних працюючих відділень?
sergia
 
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  #<1 ... 349350351352
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