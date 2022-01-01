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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:53
Amethyst
Бу знати. Дякую!
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:21
Вітаю усіх.
Не приходить ОТР на вайбер. До стільникового зв'язку зараз не маю доступу. Є якісь варіанти?
Підтримка не відповідає вже більше пів-часа.
Дякую за відповіді.
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Alfisti
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:24
Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
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uaprofi
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:26
uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
Стандартно: "Щось пішло не так ".
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Zochan
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:36
uaprofi написав:
Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
Виглядає так ніби то у банка усе чудово
Проблеми тільки з нашими грошима
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Alfisti
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:00
Все ок. Проблем не помічав останнім часом.
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