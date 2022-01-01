RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 350351352353

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:53

Amethyst
Бу знати. Дякую!
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 315
З нами з: 31.07.19
Подякував: 222 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:21

Альфа вже вмерла, че ще ворушиться?

Вітаю усіх.
Не приходить ОТР на вайбер. До стільникового зв'язку зараз не маю доступу. Є якісь варіанти?
Підтримка не відповідає вже більше пів-часа.
Дякую за відповіді.
Alfisti
 
Повідомлень: 49
З нами з: 18.10.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:24

Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 21.04.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:26

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
Стандартно: "Щось пішло не так ".
Zochan
 
Повідомлень: 539
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:36

  uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?

Виглядає так ніби то у банка усе чудово :) Проблеми тільки з нашими грошима :(
Alfisti
 
Повідомлень: 49
З нами з: 18.10.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:00

Все ок. Проблем не помічав останнім часом.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 04.03.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 350351352353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ltava, ramaz, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 6, 7, 8
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
72 81681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лип, 2022 15:13
Ірина_
Банк Альянс 1 ... 17, 18, 19
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
182 87583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лип, 2022 14:17
flysoulfly
Банк Глобус 1 ... 12, 13, 14
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
137 202656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лип, 2022 11:20
Василкаол

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (73)
07.07.2022 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.