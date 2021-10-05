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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:53
Amethyst
Бу знати. Дякую!
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копейка
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:21
Вітаю усіх.
Не приходить ОТР на вайбер. До стільникового зв'язку зараз не маю доступу. Є якісь варіанти?
Підтримка не відповідає вже більше пів-часа.
Дякую за відповіді.
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Alfisti
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:24
Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
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uaprofi
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:26
uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
Стандартно: "Щось пішло не так ".
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Zochan
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Додано: Чет 07 лип, 2022 14:36
uaprofi написав:
Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
Виглядає так ніби то у банка усе чудово
Проблеми тільки з нашими грошима
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Alfisti
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:00
Все ок. Проблем не помічав останнім часом.
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root
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:26
MasterCard для євро замовити не дає, лише Visa?
Хтось у курсі, якщо замовити, то отримати картки можна успішно, якщо зараз локація Львів?
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копейка
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:41
Alfisti написав:
Не приходить ОТР на вайбер.
А подключили канал Viber?https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1539045906
Alfisti написав:
Підтримка не відповідає вже більше пів-часа.
Для Аллы это норма
Большое количество обращений связано из-за реферальной программы.
копейка написав:
MasterCard для євро замовити не дає, лише Visa?
Для валюты € выпускаются только карты МПС Visa, для ₴ и $ — Mastercard и Visa.
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Howl
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Додано: Чет 07 лип, 2022 16:51
Howl написав: копейка написав:
MasterCard для євро замовити не дає, лише Visa?
Для валюты € выпускаются только карты МПС Visa, для ₴ и $ — Mastercard и Visa.
Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.
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копейка
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:03
копейка написав:
Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.
А надо? Судя по https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96-
разницы между ними нет. Разве что та, что при покупке в третьей валюте MC сумму будет блокировать из расчёта через гривню, т.е. будет меньше, чем для Visa. Но списание один фиг будет через доллар.
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moveton
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