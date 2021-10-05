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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 351352353354>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:53

Amethyst
Бу знати. Дякую!
копейка
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Повідомлень: 318
З нами з: 31.07.19
Подякував: 223 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:21

Альфа вже вмерла, че ще ворушиться?

Вітаю усіх.
Не приходить ОТР на вайбер. До стільникового зв'язку зараз не маю доступу. Є якісь варіанти?
Підтримка не відповідає вже більше пів-часа.
Дякую за відповіді.
Alfisti
 
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:24

Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
uaprofi
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Повідомлень: 5285
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Подякував: 783 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:26

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
Стандартно: "Щось пішло не так ".
Zochan
 
Повідомлень: 539
З нами з: 22.10.14
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:36

  uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?

Виглядає так ніби то у банка усе чудово :) Проблеми тільки з нашими грошима :(
Alfisti
 
Повідомлень: 49
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:00

Все ок. Проблем не помічав останнім часом.
root
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Повідомлень: 873
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:26

Re: Альфа-Банк

MasterCard для євро замовити не дає, лише Visa?
Хтось у курсі, якщо замовити, то отримати картки можна успішно, якщо зараз локація Львів?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:41

Re: Альфа-Банк

  Alfisti написав:Не приходить ОТР на вайбер.
А подключили канал Viber?
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 1539045906

  Alfisti написав:Підтримка не відповідає вже більше пів-часа.
Для Аллы это норма :) Большое количество обращений связано из-за реферальной программы.

  копейка написав:MasterCard для євро замовити не дає, лише Visa?
Для валюты € выпускаются только карты МПС Visa, для ₴ и $ — Mastercard и Visa.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:51

  Howl написав:
  копейка написав:MasterCard для євро замовити не дає, лише Visa?
Для валюты € выпускаются только карты МПС Visa, для ₴ и $ — Mastercard и Visa.

Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:03

  копейка написав:Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.

А надо? Судя по https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96- разницы между ними нет. Разве что та, что при покупке в третьей валюте MC сумму будет блокировать из расчёта через гривню, т.е. будет меньше, чем для Visa. Но списание один фиг будет через доллар.
moveton
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