idealstorm написав:Чи на часі закривати пакет Блек? Кошти виводжу і залишки стають менше фонду. Щоб раптом не встрягти на комісію.
є просте правило: не користуєшься продуктом-закрий
Во время войны ИМХО глупое и неактуальное правило. Я, наоборот, открываю новые карты - заранее не узнаешь, что пригодится. А потом может не быть возможности открыть! Или воспользоваться здесь и сейчас, а не когда-то там...
idealstorm написав:Чи на часі закривати пакет Блек? Кошти виводжу і залишки стають менше фонду. Щоб раптом не встрягти на комісію.
Странный вопрос. Если вы месяцами, а то и годами не следите за тарифами, то может быть. У меня Black - закрывать даже и мысли в голову не приходит. Наоборот, в мае открыл третью бесплатную карту в пакете