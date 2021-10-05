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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 352353354355>

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Альфа-Банк 3.8 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:15

  sergia написав:
  qreaton написав:То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.

а існує якась мапа актуальних працюючих відділень?

А як же, тільки не мапа, а звичайний перелік
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:42

Re: Альфа-Банк

Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:47

  idealstorm написав:Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.

є просте правило: не користуєшься продуктом-закрий

viewtopic.php?p=4209289#p4209289
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 07 лип, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:07

  Мизантрóп написав:
  idealstorm написав:Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.

є просте правило: не користуєшься продуктом-закрий

Во время войны ИМХО глупое и неактуальное правило. Я, наоборот, открываю новые карты - заранее не узнаешь, что пригодится. А потом может не быть возможности открыть! Или воспользоваться здесь и сейчас, а не когда-то там...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:11

  uaprofi написав:Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?

рефералы атакуют
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 18:13

  idealstorm написав:Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.

Странный вопрос. Если вы месяцами, а то и годами не следите за тарифами, то может быть. У меня Black - закрывать даже и мысли в голову не приходит. Наоборот, в мае открыл третью бесплатную карту в пакете :D
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:26

  moveton написав:
  копейка написав:Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.

А надо? Судя по https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96- разницы между ними нет. Разве что та, что при покупке в третьей валюте MC сумму будет блокировать из расчёта через гривню, т.е. будет меньше, чем для Visa. Но списание один фиг будет через доллар.

Видимо сказок про МПС начиталась :P , почитаю рехламенты от бабушки Альфы.


УПД

Хто в темі
у категорію транспорту КБ входить міський (автобусний та інше)?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:06

  idealstorm написав:Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.

даже если вернуть комис - поколдовать с оплатами не? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:09

  копейка написав:
  moveton написав:
  копейка написав:Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.

А надо? Судя по https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96- разницы между ними нет. Разве что та, что при покупке в третьей валюте MC сумму будет блокировать из расчёта через гривню, т.е. будет меньше, чем для Visa. Но списание один фиг будет через доллар.

Видимо сказок про МПС начиталась :P , почитаю рехламенты от бабушки Альфы.


УПД

Хто в темі
у категорію транспорту КБ входить міський (автобусний та інше)?

В Києві транспорт входить в категорію КБ.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:20

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Это так в Альфе?
Да.
В каждом банке свои особенности :)
Howl
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