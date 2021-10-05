Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:15
sergia написав: qreaton написав:
То є якась халепа. Пішов в відділення зачиняется. Дзвоню в друге зачиняется. Вже маю бажання дзвонити в ГО може також зачинится. Кофе леді каже йди в додаток. Х-я якась.
а існує якась мапа актуальних працюючих відділень?
А як же, тільки не мапа, а звичайний
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:42
Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду. Щоб раптом не встрягти на комісію.
idealstorm
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:47
idealstorm написав:
Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.
є просте правило: не користуєшься продуктом-закрий
viewtopic.php?p=4209289#p4209289
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Чет 07 лип, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Додано: Чет 07 лип, 2022 18:07
Мизантрóп написав: idealstorm написав:
Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.
є просте правило: не користуєшься продуктом-закрий
Во время войны ИМХО глупое и неактуальное правило. Я, наоборот, открываю новые карты - заранее не узнаешь, что пригодится. А потом может не быть возможности открыть! Или воспользоваться здесь и сейчас, а не когда-то там...
Vorlon
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Додано: Чет 07 лип, 2022 18:11
uaprofi написав:
Не могу зайти в приложение - в сенс?
что єто?
с банком всё нормально?
рефералы атакуют
Мизантрóп
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Додано: Чет 07 лип, 2022 18:13
idealstorm написав:
Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.
Странный вопрос. Если вы месяцами, а то и годами не следите за тарифами, то может быть. У меня Black - закрывать даже и мысли в голову не приходит. Наоборот, в мае открыл третью бесплатную карту в пакете
Vorlon
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Додано: Чет 07 лип, 2022 19:26
moveton написав: копейка написав:
Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.
А надо? Судя по
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96-
разницы между ними нет. Разве что та, что при покупке в третьей валюте MC сумму будет блокировать из расчёта через гривню, т.е. будет меньше, чем для Visa. Но списание один фиг будет через доллар.
Видимо сказок про МПС начиталась
, почитаю рехламенты от бабушки Альфы.
УПД
Хто в темі
у категорію транспорту КБ входить міський (автобусний та інше)?
копейка
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:06
idealstorm написав:
Чи на часі закривати пакет Блек?
Кошти виводжу і залишки стають менше фонду.
Щоб раптом не встрягти на комісію.
даже если вернуть комис - поколдовать с оплатами не?
Shaman
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:09
копейка написав: moveton написав: копейка написав:
Это так в Альфе? В Привате можно получить мастер.
А надо? Судя по
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96-
разницы между ними нет. Разве что та, что при покупке в третьей валюте MC сумму будет блокировать из расчёта через гривню, т.е. будет меньше, чем для Visa. Но списание один фиг будет через доллар.
Видимо сказок про МПС начиталась
, почитаю рехламенты от бабушки Альфы.
УПД
Хто в темі
у категорію транспорту КБ входить міський (автобусний та інше)?
В Києві транспорт входить в категорію КБ.
BBC
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:20
копейка написав:
Это так в Альфе?
Да.
В каждом банке свои особенности
Howl
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