varlo написав:Но списывают же по факту. Как понять по какому списало?
У альфы с курсом все очень сложно. Кроме курса могут применять дополнительный комис - oif который не будет никак виден - а это 1,2-1,3%. А могут и не применять (если за последний месяц не было больших колебаний курса у конкретной пары валют). В общем курс в альфе это лотерея с неизвестным заранее результатом, причем как правило не в пользу клиента
Объясните, пожалуйста, такой момент: оплата на иностранном сайте в грн Блокируется по карточному курсу на данный момент, списывается спустя пару дней по курсу на тот момент. Вроде понятно по объяснениям Альфы почему так происходит, это от них не зависящий фактор.
Но как Моно и ПБ обходят эту разницу, они ее компенсируют клиентам за свой счет или как?
Arien написав:Объясните, пожалуйста, такой момент: оплата на иностранном сайте в грн Блокируется по карточному курсу на данный момент, списывается спустя пару дней по курсу на тот момент. Вроде понятно по объяснениям Альфы почему так происходит, это от них не зависящий фактор.
Но как Моно и ПБ обходят эту разницу, они ее компенсируют клиентам за свой счет или как?
разницу чего? а вы считаете курс только растет? бывает он падает, это в вашем понимании тогда Альфа доплачивает клиентам, а примат крадет? )