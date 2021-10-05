RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 16:19

  varlo написав:Но списывают же по факту. Как понять по какому списало?

У альфы с курсом все очень сложно. Кроме курса могут применять дополнительный комис - oif который не будет никак виден - а это 1,2-1,3%. А могут и не применять (если за последний месяц не было больших колебаний курса у конкретной пары валют). В общем курс в альфе это лотерея с неизвестным заранее результатом, причем как правило не в пользу клиента
WallNutPen
 
Повідомлень: 573
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 16:23

  varlo написав:Но списывают же по факту. Как понять по какому списало?

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014652800
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2671
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 20:28

З 20.08.2022 Web-версія «ОК, Альфа!» припиняє роботу

https://ok.alfabank.com.ua/login
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 21:15

  melkh написав:https://ok.alfabank.com.ua/login

Альфа вже локалізує однокласники в Україні?
Наступним буде vk.alfabank.com.ua?
Кочевник
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 16.02.17
Подякував: 363 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 23:05

  Кочевник написав:
  melkh написав:https://ok.alfabank.com.ua/login

Альфа вже локалізує однокласники в Україні?
Наступним буде vk.alfabank.com.ua?


от слова "Okay"
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38579
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6150 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 01:13

Re: Альфа-Банк

Объясните, пожалуйста, такой момент: оплата на иностранном сайте в грн
Блокируется по карточному курсу на данный момент, списывается спустя пару дней по курсу на тот момент.
Вроде понятно по объяснениям Альфы почему так происходит, это от них не зависящий фактор.

Но как Моно и ПБ обходят эту разницу, они ее компенсируют клиентам за свой счет или как?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 09.09.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 02:52

  Arien написав:Объясните, пожалуйста, такой момент: оплата на иностранном сайте в грн
Блокируется по карточному курсу на данный момент, списывается спустя пару дней по курсу на тот момент.
Вроде понятно по объяснениям Альфы почему так происходит, это от них не зависящий фактор.

Но как Моно и ПБ обходят эту разницу, они ее компенсируют клиентам за свой счет или как?


разницу чего?
а вы считаете курс только растет? бывает он падает, это в вашем понимании тогда Альфа доплачивает клиентам, а примат крадет? )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38579
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6150 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 04:52

  Arien написав:Но как Моно и ПБ обходят эту разницу, они ее компенсируют клиентам за свой счет или как?

При выставлении курса такие банки закладывают свои валютные риски в сам курс. В итоге курс в таких банках зачастую выше чем в банках практикующих применение курса на день проведения списания по счету.
WallNutPen
 
Повідомлень: 573
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 355356357358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 192, 193, 194
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1933 1163590
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лип, 2022 19:19
Diman
РВС Банк 1 ... 8, 9, 10
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
98 116772
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лип, 2022 15:48
asteriks
Банк Власний Рахунок 1 ... 52, 53, 54
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
531 457830
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лип, 2022 11:34
Monk23

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3578)
11.07.2022 05:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.