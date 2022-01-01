Ситуация - снимал в Европе 290 евро с карты Mastercard в Гривне, курс у Альфы был 33,80, банкомат предложил зафиксированный курс конвертации в гривну по курсу 34,08 - что я и выбрал. Операция списалась в гривне.
Но через 3 дня произошло списание, но по курсу 39 (!), при этом сама операция также остается в гривне, комиссий также нет.
Закордонний продавець самостійно встановлює у себе в сервісі DCC курс місцевої валюти відносно до гривні або долару, закладаючи в цей курс комісію (в межах 3-5%) - Так курс был зафиксирован и изначально выше чем в Альфе, на 40 коп.
посмотрел курс Мастеркард на день списания и он тоже ниже значительно.
Я понимаю разницу в 2-3% и это норм, но не в 15%.
Вы согласились на 34.08 грн., по курсу платежной системы это около 1,13 euro, а 1.13 eur по курсу Альфы это 39.2 грн. вот такая арифметика.
SexBank, SexBank, yeah, you're a SexBank .... Имели, имеем и иметь будем..! "Мюнхгаузен: Нужно было выбирать одно из двух: погибнуть или как-то спастись. Охотник: Что же вы выбрали? Мюнхгаузен: Угадайте."
За все эти нововведения скажите отдельное спасибо валютным туристам, которые в месяц снимали с гривневых карт более одного миллиарда евро, чем нанесли огромный финансовый ущерб и коммерческим банкам и экономике страны, при этом лично обогатившись на приличные суммы…
Arien написав:Не очень радостно Интересно, ожидать блокировку ящеров, которые используются как дебетные?
Вряд ли. Особенно если карта используется клиентом. Мало того что банки гонятся за показателем "количество эмитированных карт" так у них в отчётности ещё и есть такой пунктик как "количество активных карт". Поэтому чтобы банки массово закрывали даже просто карты (не говоря уже про активные) должно произойти что-то весомое в их карточной политике - например полный отказ от каких-то убыточных продуктов. Вряд ли активно используемые хамелеоны относятся к таким
За все эти нововведения скажите отдельное спасибо валютным туристам, которые в месяц снимали с гривневых карт более одного миллиарда евро, чем нанесли огромный финансовый ущерб и коммерческим банкам и экономике страны, при этом лично обогатившись на приличные суммы…
Ого! наши люди умеют, однако
200 баксів курсової різниці. Мабуть пан на кілька тисяч баксів бронежилетів закуповував для ЗСУ, а тут така засада від Гороха.