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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:56

  mats написав:
  Amethyst написав:
  mats написав:Вопрос представителю @Alfa_Bank

Ситуация - снимал в Европе 290 евро с карты Mastercard в Гривне, курс у Альфы был 33,80, банкомат предложил зафиксированный курс конвертации в гривну по курсу 34,08 - что я и выбрал.
Операция списалась в гривне.

Но через 3 дня произошло списание, но по курсу 39 (!), при этом сама операция также остается в гривне, комиссий также нет.

Что это за курс такой??

НИКАДА не снимайте/платите зарубежем грн. Шобы вам не писали в АТМ или на кассе.
Всегда выбирайте валюту счета в МЕСТНОЙ валюте: евро для Германии и еврозоны, злотые для Польши, кроны для Чехии и т.п.
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 7060176402


Закордонний продавець самостійно встановлює у себе в сервісі DCC курс місцевої валюти відносно до гривні або долару, закладаючи в цей курс комісію (в межах 3-5%) - Так курс был зафиксирован и изначально выше чем в Альфе, на 40 коп.

посмотрел курс Мастеркард на день списания и он тоже ниже значительно.

Я понимаю разницу в 2-3% и это норм, но не в 15%.


Вы согласились на 34.08 грн., по курсу платежной системы это около 1,13 euro, а 1.13 eur по курсу Альфы это 39.2 грн. вот такая арифметика.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:56

Re: Альфа-Банк

SexBank, SexBank, yeah, you're a SexBank ....
Имели, имеем и иметь будем..!
"Мюнхгаузен: Нужно было выбирать одно из двух: погибнуть или как-то спастись.
Охотник: Что же вы выбрали?
Мюнхгаузен: Угадайте."
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:14

  ingtrans написав:
  Howl написав:Это DCC (двойная конвертация).

Автор вопрос не очень четко описал ситуацию, но, как по мне, то речь всё-таки не о DCC, а об обычной оплате валютного счета гривневой картой (типа https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014652800).


Да, именно так, сейчас же нет возможности покупки валюты online, а offline курс хуже карточного, приходится гривневой картой оплачивать покупки в валюте.

Но без двойной конвертации, с ней все понятно, и там еще запутанней у каждого банка.

Всем спасибо, сейчас попробую осмыслить все ответы.

  David_pl написав:Howl спасибо, хотя и не проливает свет на случившееся. Кр/лимитов на карте небыло изначально, и никогда не обращался поднять. Трэш какой-то.


Не очень радостно :( Интересно, ожидать блокировку ящеров, которые используются как дебетные?

  moveton написав:У Мони тоже бывает интересно: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/292017/


За все эти нововведения скажите отдельное спасибо валютным туристам, которые в месяц снимали с гривневых карт более одного миллиарда евро, чем нанесли огромный финансовый ущерб и коммерческим банкам и экономике страны, при этом лично обогатившись на приличные суммы…


Ого! :shock: наши люди умеют, однако
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:28

  Arien написав:Не очень радостно :( Интересно, ожидать блокировку ящеров, которые используются как дебетные?

Вряд ли. Особенно если карта используется клиентом. Мало того что банки гонятся за показателем "количество эмитированных карт" так у них в отчётности ещё и есть такой пунктик как "количество активных карт". Поэтому чтобы банки массово закрывали даже просто карты (не говоря уже про активные) должно произойти что-то весомое в их карточной политике - например полный отказ от каких-то убыточных продуктов. Вряд ли активно используемые хамелеоны относятся к таким
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:35

  chipmunk написав:Тепер Альфа Сенс банк. Бум звати Секс? ;)


секс с аллой
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:19

  Arien написав:
  moveton написав:У Мони тоже бывает интересно: https://minfin.com.ua/company/monobank/review/292017/

За все эти нововведения скажите отдельное спасибо валютным туристам, которые в месяц снимали с гривневых карт более одного миллиарда евро, чем нанесли огромный финансовый ущерб и коммерческим банкам и экономике страны, при этом лично обогатившись на приличные суммы…

Ого! :shock: наши люди умеют, однако

200 баксів курсової різниці. Мабуть пан на кілька тисяч баксів бронежилетів закуповував для ЗСУ, а тут така засада від Гороха.
ScaryBee
 
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