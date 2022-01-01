Альфа бренд змінює, а дурню так і залишила у прерогативі. Знято пролонгацію, закінчився Мобільний, спочатку до обіду не було депо ніде взагалі, потім сума впала, але процентів так і немає.
Все по Крилову. Як не сідайте все в музиканти не годіться...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 17:34
Re: Альфа-Банк
Альфа бренд змінює, а дурню так і залишила у прерогативі. Знято пролонгацію, закінчився Мобільний, спочатку до обіду не було депо ніде взагалі, потім сума впала, але процентів так і немає.
Все по Крилову. Як не сідайте все в музиканти не годіться...
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:24
я вважаю, що НБУ зробив все правильно. Для перших місяців це справді стримало курс і паніку. Інша справа наші жлоби, які ніяк не нажеруться.
А зараз можна курс і відпускати. Що НБУ і робить потрохи - уже і курси банків ринкові, і критичний імпорт скасувався. Скоро й курс приберуть.
Наскільки я розумію, уже (практично) всі діри для секс-туристів закриті.
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:37
НБУ спочатку розжене курс до краю, а потім зробить правильно.
Під кого він працює, під конкретних людей чи відповідно до своєї функції?
Або там на інтуїції працюють, як пересічний? Шевченко відома особистість. Не треба списувати це з рахунків.
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:34
Какую такую панику он остановил? Как эти ограничения включились, так мне мастера тут же заявили, что их у.е. теперь 35-40 (не помню точно сколько тогда хотели) потому, что только по такому курсу реально купить доллары, а то, что себе зафиксировал НБУ их не волнует. Поэтому сказать, что НБУ чего-то остановил и удержал - это сильно лукавить.
НБУ сделал две абсолютно не связанные вещи:
1) ограничил курс продажи на МВБ, т.е. по сути ввёл дополнительный налог на экспортёров. Это ещё туда-сюда, хотя и привело к тому, что корова, которую стали больше доить, драпанула туда, где так не делают.
2) ввёл ограничения по курсу и самой продаже валюты по картам, но при этом находящимся за рубежом разрешил менять гривну на валюту. Вот это полная зрада. Тут или крестик снять или оставаться в трусах: запрещать продажу валюты, так уже всем. Только тогда от этого ограничения курса был бы толк. А получился только слив валюты от ограбленных экспортёров и ЗВР в пользу находящихся за рубежом и спекулянтов, конвертировавших гривну через валюту в крипту. Может какую-то панику в Польше это и остановило. А очень надо было?
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