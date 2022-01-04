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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 12:37

  WallNutPen написав:То есть новости от самой Аллы приведенной ramzesеще в воскресенье не достаточно viewtopic.php?p=5456869#p5456869 ?
Надо ещё Интерфакс для уточнения ;)

Так у Интерфакса про сообщение от вторника, а не про старое воскресное :D
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:00

  moveton написав:и спекулянтов, конвертировавших гривну через валюту в крипту.

Может, это не спекулянты, а нужные люди, которые таким образом выводили из страны "серые" средства :wink:?
Если 100 млн евро в день терял НБУ на компенсации, то за 80 дней - это какая-то страшная сумма в 8 млрд евро...
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:09

:arrow:
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:20

novichok
Зачем стрелочки рисовать? Пост удалить тяжело? Ведь он последний был...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:15

  Vorlon написав:novichok
Зачем стрелочки рисовать? Пост удалить тяжело? Ведь он последний был...


для интриги
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:41

Re: Альфа-Банк

Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:49

  PUnder написав:Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой

за G-pay да
ScaryBee
 
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