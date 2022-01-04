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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 12:37
WallNutPen написав:
То есть новости от самой Аллы приведенной ramzesеще в воскресенье не достаточно viewtopic.php?p=5456869#p5456869
?
Надо ещё Интерфакс для уточнения
Так у Интерфакса про сообщение от вторника, а не про старое воскресное
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moveton
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Додано: Вів 12 лип, 2022 14:00
moveton написав:
и спекулянтов, конвертировавших гривну через валюту в крипту.
Может, это не спекулянты, а нужные люди, которые таким образом выводили из страны "серые" средства
?
Если 100 млн евро в день терял НБУ на компенсации, то за 80 дней - это какая-то страшная сумма в 8 млрд евро...
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Arien
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:20
novichok
Зачем стрелочки рисовать? Пост удалить тяжело? Ведь он последний был...
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Vorlon
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Додано: Вів 12 лип, 2022 17:15
Vorlon написав:novichok
Зачем стрелочки рисовать? Пост удалить тяжело? Ведь он последний был...
для интриги
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IMPRINTER
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Додано: Вів 12 лип, 2022 17:41
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
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PUnder
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Додано: Вів 12 лип, 2022 17:49
PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
за G-pay да
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ScaryBee
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Додано: Вів 12 лип, 2022 19:50
PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться
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cohan
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Додано: Вів 12 лип, 2022 22:37
cohan написав: PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться
Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?
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PUnder
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Додано: Вів 12 лип, 2022 23:55
PUnder написав: cohan написав: PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться
Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?
Купить сначала кулек или еще что-то недорогое
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lara_08
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