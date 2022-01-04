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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:57

  PUnder написав:
  cohan написав:
  PUnder написав:Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой


MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться


Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?

По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 09:05

  antey718 написав:По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.


Мой блокнот утверждает
5719 (платил онлайн Моно - категория Бытовая техника)
idealstorm
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Повідомлень: 1711
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