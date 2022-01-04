|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 07:57
PUnder написав: cohan написав: PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться
Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 761
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:05
antey718 написав:
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
Мой блокнот утверждает
5719 (платил онлайн Моно - категория Бытовая техника)
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|110
|148805
|
|
|30
|34622
|
|
|31
|20669
|
|