Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 07:57
PUnder написав: cohan написав: PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться
Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
antey718
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Додано: Сер 13 лип, 2022 09:05
antey718 написав:
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
Мой блокнот утверждает
5719 (платил онлайн Моно - категория Бытовая техника)
idealstorm
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:46
3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(
mats
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:06
mats написав:
3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(
Вы небось в старом чате вопрос написали? У меня было так на прошлой неделе. Потом создал новый чат и ответили через несколько минут. Я так понял теперь на каждый вопрос надо создавать новый чат ибо на старые не реагируют больше
WallNutPen
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:36
David_pl написав:
Ну а офиц причину закрытия банком прежнего дебетного хамона не узнать уже никогда.
Представитель банка
пишет
, что такого как бы не должно быть.
Тут стоит обращаться в поддержку и настаивать на передачу запроса на вторую линию для анализа. Возможно, ещё и сорри-бонус получите
mats написав:
3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(
Ну Алла не справляется. Много обращений из-за реферальной программы. Куда быстрее это стоит обращаться в контакт-центр.
WallNutPen написав:
Вы небось в старом чате вопрос написали? ...Потом создал новый чат и ответили через несколько минут.
Во время наплыва отключали в Sense мультичаты.
Старые чаты пероткрываются, если в них что-то написать. Ну а дальше всё зависит от очереди...
Востаннє редагувалось
Howl
в Сер 13 лип, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 лип, 2022 12:38
А почему название ветки-по прежнему альфа банк?
Порт
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