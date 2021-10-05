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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:57

  PUnder написав:
  cohan написав:
  PUnder написав:Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой


MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться


Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?

По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 09:05

  antey718 написав:По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.


Мой блокнот утверждает
5719 (платил онлайн Моно - категория Бытовая техника)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:46

что с поддержкой

3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(
mats
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:06

  mats написав:3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(

Вы небось в старом чате вопрос написали? У меня было так на прошлой неделе. Потом создал новый чат и ответили через несколько минут. Я так понял теперь на каждый вопрос надо создавать новый чат ибо на старые не реагируют больше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:36

Re: Альфа-Банк

  David_pl написав:Ну а офиц причину закрытия банком прежнего дебетного хамона не узнать уже никогда.
Представитель банка пишет, что такого как бы не должно быть.

Тут стоит обращаться в поддержку и настаивать на передачу запроса на вторую линию для анализа. Возможно, ещё и сорри-бонус получите :D

  mats написав:3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(
Ну Алла не справляется. Много обращений из-за реферальной программы. Куда быстрее это стоит обращаться в контакт-центр.

  WallNutPen написав:Вы небось в старом чате вопрос написали? ...Потом создал новый чат и ответили через несколько минут.
Во время наплыва отключали в Sense мультичаты.
Старые чаты пероткрываются, если в них что-то написать. Ну а дальше всё зависит от очереди...
Востаннє редагувалось Howl в Сер 13 лип, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:38

А почему название ветки-по прежнему альфа банк?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 12:51

  Howl написав:
  mats написав:3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(

Ну Алла не справляется. Много обращений из-за реферальной программы. Куда быстрее это стоит обращаться в контакт-центр.


MAS , вы хоть верите в то, что транслируете с других каналов? :D
idealstorm
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