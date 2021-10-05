PUnder написав:
Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 07:57
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.
Додано: Сер 13 лип, 2022 09:05
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:46
что с поддержкой
3 день жду ответ от поддержки по моему вопросу и никто не выходит на связь(
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:06
Вы небось в старом чате вопрос написали? У меня было так на прошлой неделе. Потом создал новый чат и ответили через несколько минут. Я так понял теперь на каждый вопрос надо создавать новый чат ибо на старые не реагируют больше
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:36
Re: Альфа-Банк
Представитель банка
Тут стоит обращаться в поддержку и настаивать на передачу запроса на вторую линию для анализа. Возможно, ещё и сорри-бонус получите
Ну Алла не справляется. Много обращений из-за реферальной программы. Куда быстрее это стоит обращаться в контакт-центр.
Во время наплыва отключали в Sense мультичаты.
Старые чаты пероткрываются, если в них что-то написать. Ну а дальше всё зависит от очереди...
Востаннє редагувалось Howl в Сер 13 лип, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 лип, 2022 12:51
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:09
Вот чего-й-то мне тоже берут смутные сомнения что там такой огромный вал обращений и все по рефералкам и уже который день...
Сдается мне - ухудшение работы поддержки банка - результат тех процессов что происходят в банке (пересмотр структуры, ликвидация отделений, сокращение людей...). Не думаю что сокращая сотрудников отделений, не тронули поддержку
Ну не могу знать как оно у алки там реально работает, но мой кейс на прошлой неделе такой: во второй половине дня написал в старом чате - да он был как бы активен, но в нем до утра так никто и не ответил; в начале десятого утра следующего дня создал новый чат - и ответили через несколько минут. Совпадение? А в старом вопрос до сих пор висит без реакции
Может даже тот факт, что новые чаты сенс создавать дает уже свидетельство того что волна обращений по рефералкам прошла
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:11
Re: Альфа-Банк
idealstorm, ну это ж с чата хейтеров. )
Там же и сотрудники поддержки есть. На днях звонил Алле и она без проблем соединяла быстро с оператором. А в чат сейчас нет смысла обращаться, в одном чате хейтеров порой по ~50 сообщений/день было где бабки по рефке...
ps Я стал клиентом, когда Алла давала по 200 грн и такого ажиотажа не припомню.
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:20
Re: Альфа-Банк
Вот еще вопрос: iherb перевел возврат за одну просроченную позицию
Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?
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