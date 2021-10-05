Додано: Сер 13 лип, 2022 13:09

Howl написав: Много обращений из-за реферальной программы. Куда быстрее это стоит обращаться в контакт-центр. Много обращений из-за реферальной программы. Куда быстрее это стоит обращаться в контакт-центр.

Howl написав: WallNutPen написав: Вы небось в старом чате вопрос написали? ...Потом создал новый чат и ответили через несколько минут. Вы небось в старом чате вопрос написали? ...Потом создал новый чат и ответили через несколько минут. Во время наплыва отключали в Sense мультичаты.

Старые чаты пероткрываются, если в них что-то написать. Ну а дальше всё зависит от очереди... Во время наплыва отключали в Sense мультичаты.Старые чаты пероткрываются, если в них что-то написать. Ну а дальше всё зависит от очереди...

Вот чего-й-то мне тоже берут смутные сомнения что там такой огромный вал обращений и все по рефералкам и уже который день...Сдается мне - ухудшение работы поддержки банка - результат тех процессов что происходят в банке (пересмотр структуры, ликвидация отделений, сокращение людей...). Не думаю что сокращая сотрудников отделений, не тронули поддержкуНу не могу знать как оно у алки там реально работает, но мой кейс на прошлой неделе такой: во второй половине дня написал в старом чате - да он был как бы активен, но в нем до утра так никто и не ответил; в начале десятого утра следующего дня создал новый чат - и ответили через несколько минут. Совпадение? А в старом вопрос до сих пор висит без реакцииМожет даже тот факт, что новые чаты сенс создавать дает уже свидетельство того что волна обращений по рефералкам прошла