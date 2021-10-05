|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:24
Arien написав:
Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?
На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 587
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лип, 2022 22:24
WallNutPen написав: Arien написав:
Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?
На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось
судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4156
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|556
|477616
|
|
|1961
|1190398
|
|
|86
|34230
|
|