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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:24

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?

На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:24

  WallNutPen написав:
  Arien написав:Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?

На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось

судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:15

  PUnder написав:
  cohan написав:
  PUnder написав:Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой


MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться


Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?

По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.[/quote]

Офлайн, расчет на кассе (но заказ на сайте)
5732. Орехи пришли и уже выведены
Платеж не проходил. Звлнил в поддержка, они а вы что в интернет магазине расчитываетесь? Грю я то в физическом а вот как у них проходит то не знаю. Со второй попытки прошел. Такая же история была с цитрусом, заказал на сайте, но для кешбека топал в магаз чтоб гпеем рассчитаться.
PUnder
 
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