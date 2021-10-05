RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:24

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?

На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось
WallNutPen
 
Повідомлень: 589
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 22:24

  WallNutPen написав:
  Arien написав:Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?

На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось

судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4159
З нами з: 27.09.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 00:15

  PUnder написав:
  cohan написав:
  PUnder написав:Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой


MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться


Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?

По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.[/quote]

Офлайн, расчет на кассе (но заказ на сайте)
5732. Орехи пришли и уже выведены
Платеж не проходил. Звлнил в поддержка, они а вы что в интернет магазине расчитываетесь? Грю я то в физическом а вот как у них проходит то не знаю. Со второй попытки прошел. Такая же история была с цитрусом, заказал на сайте, но для кешбека топал в магаз чтоб гпеем рассчитаться.
PUnder
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 02.08.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52

  cohan написав:судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ

Точно не по банковскому для покупки, что было бы логично? Он у Аллы всё ещё 29.50. Это всё таки лучше, чем 29.2549 у НБУ.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:20

  moveton написав:
  cohan написав:судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ

Точно не по банковскому для покупки, что было бы логично? Он у Аллы всё ещё 29.50. Это всё таки лучше, чем 29.2549 у НБУ.


я читал 2-3 отзыва, вроде на 4-5к грн напарили на 450-1000, там же еще фиг поймешь писателей - но в целом выглядит так

хотя... да,возможно Вы правы, в любом случае потери конечно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4159
З нами з: 27.09.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 362363364365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, lloydbanksua, Lost, Sagittarius і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 34, 35, 36
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
356 466832
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 10:20
Sagittarius
Банк Власний Рахунок 1 ... 55, 56, 57
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
561 485375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 09:31
WallNutPen
РВС Банк 1 ... 10, 11, 12
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
114 152993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лип, 2022 08:03
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (357)
14.07.2022 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.