Додано: Чет 14 лип, 2022 00:15

PUnder написав: cohan написав: PUnder написав: Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой



MCC только сверьте

а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться MCC только сверьтеа то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться



Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС? Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?

По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.[/quote]Офлайн, расчет на кассе (но заказ на сайте)5732. Орехи пришли и уже выведеныПлатеж не проходил. Звлнил в поддержка, они а вы что в интернет магазине расчитываетесь? Грю я то в физическом а вот как у них проходит то не знаю. Со второй попытки прошел. Такая же история была с цитрусом, заказал на сайте, но для кешбека топал в магаз чтоб гпеем рассчитаться.