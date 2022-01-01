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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 13:24
Arien написав:
Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?
На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось
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WallNutPen
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Додано: Сер 13 лип, 2022 22:24
WallNutPen написав: Arien написав:
Возврат доллларовый, но на карту оплаты - гривневую. Висит эта сумма второй день в выписке, когда ожидать зачисление и по какому курсу, кто сталкивался?
На днях проведется. Может даже сегодня - максимум в пятницу. По возвратам там схема похожая с покупкой - вначале приходит типо сообщение, что возврат в пути, а потом подтверждение зачисления денег. Ну а по курсу - у меня было по курсу покупки банком валюты на день проведения по счету, но это было еще до войны. Думаю так и осталось
судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
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cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 00:15
PUnder написав: cohan написав: PUnder написав:
Народ, а орехи за просто расчеты гпеем начисляютя как раньше? А то поддержка наверное уже домой пошла. Хочу крупную покупку сделать и думаю какой картой
MCC только сверьте
а то, если не вагон еды, а какую-нибудь технику, магазинчик может в исключениях оказаться
Комп в фокстроте. От блин. Как проверить МСС?
По моему опыту у фокстрота были коды 5722 для офлайн магазинов, и 5732 для онлайн.[/quote]
Офлайн, расчет на кассе (но заказ на сайте)
5732. Орехи пришли и уже выведены
Платеж не проходил. Звлнил в поддержка, они а вы что в интернет магазине расчитываетесь? Грю я то в физическом а вот как у них проходит то не знаю. Со второй попытки прошел. Такая же история была с цитрусом, заказал на сайте, но для кешбека топал в магаз чтоб гпеем рассчитаться.
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PUnder
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Додано: Чет 14 лип, 2022 04:52
cohan написав:
судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
Точно не по банковскому для покупки, что было бы логично? Он у Аллы всё ещё 29.50. Это всё таки лучше, чем 29.2549 у НБУ.
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moveton
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:20
moveton написав: cohan написав:
судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
Точно не по банковскому для покупки, что было бы логично? Он у Аллы всё ещё 29.50. Это всё таки лучше, чем 29.2549 у НБУ.
я читал 2-3 отзыва, вроде на 4-5к грн напарили на 450-1000, там же еще фиг поймешь писателей - но в целом выглядит так
хотя... да,возможно Вы правы, в любом случае потери конечно
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cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:19
По мобільному депозиту неправильно розумію що вигідніше відкрити на 7 чи 14 днів з пролонгацією, чим на 29. Чи там нюанси? +3% на кожну пролонгацю?
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2XL
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:56
cohan написав:
судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
Ээ... да
Я немного обалдела, если честно. Оплата была по 32,7, возврат по 29,37
Хорошо, что хоть сумма невелика.
Это только у Альфы такая практика или у всех банков?
Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!
Востаннє редагувалось Arien
в Чет 14 лип, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Arien
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:59
2XL написав:
По мобільному депозиту неправильно розумію що вигідніше відкрити на 7 чи 14 днів з пролонгацією, чим на 29. Чи там нюанси? +3% на кожну пролонгацю?
+3% к базовой ставке. То есть на первые 7 дней ставка 9% на все последующие пролонгации 12%, по двухнедельным аналогично 10% и 13%.
По семидневкам с учётом 3 пролонгацией средневзвешенная ставка получится получится 11.33, по 14-дневкам с одной пролонгацией 11,55%. По сути те же яйца - вид сбоку что и просто на 29 дней. Разве что сумма размещения будет очень большой
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WallNutPen
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:15
а после второй пролонгации 3% уже не дают?
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wtf
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:44
wtf написав:
а после второй пролонгации 3% уже не дают?
Скажите а что не понятно во фразе из моего сообщения, которое идёт перед вашим? Например: "То есть на первые 7 дней ставка 9% на все последующие пролонгации 12%"?
3% дают на каждую пролонгацию к базовой ставке. Базовая ставка для семидневок 9%. То есть на первую, вторую, третью и все последующие пролонгации будет применяться базовая ставка 9% плюс 3% за лонгацию
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WallNutPen
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