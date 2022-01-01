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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 15:26
WallNutPen написав:
Скажите а что не понятно во фразе из моего сообщения
отак нуна: при любой пролонгации +3 пп к ба-зо-вой
Я граюсь отак: на два по 5 на 7 один по 10 на 14
Потихоньку половиню Алика в пользу Алки... или Сеньки уже
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:41
Arien написав: cohan написав:
судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ
Ээ... да
Я немного обалдела, если честно. Оплата была по 32,7, возврат по 29,37
Хорошо, что хоть сумма невелика.
Это только у Альфы такая практика или у всех банков?
Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!
у всех
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:57
Arien написав:
Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!
Сходить в кантор религия не позволяет?
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Чет 14 лип, 2022 16:38
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