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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 15:26

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Скажите а что не понятно во фразе из моего сообщения

отак нуна: при любой пролонгации +3 пп к ба-зо-вой :D
Я граюсь отак: на два по 5 на 7 один по 10 на 14
Потихоньку половиню Алика в пользу Алки... или Сеньки уже :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:41

  Arien написав:
  cohan написав:судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ


Ээ... да :(

Я немного обалдела, если честно. Оплата была по 32,7, возврат по 29,37
Хорошо, что хоть сумма невелика.

Это только у Альфы такая практика или у всех банков?

Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!


у всех
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:57

  Arien написав:Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!


Сходить в кантор религия не позволяет?
idealstorm
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