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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 15:26

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Скажите а что не понятно во фразе из моего сообщения

отак нуна: при любой пролонгации +3 пп к ба-зо-вой :D
Я граюсь отак: на два по 5 на 7 один по 10 на 14
Потихоньку половиню Алика в пользу Алки... или Сеньки уже :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:41

  Arien написав:
  cohan написав:судя по воплям отзывов на минфине, возврат таки по НБУ


Ээ... да :(

Я немного обалдела, если честно. Оплата была по 32,7, возврат по 29,37
Хорошо, что хоть сумма невелика.

Это только у Альфы такая практика или у всех банков?

Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!


у всех
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:57

  Arien написав:Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!


Сходить в кантор религия не позволяет?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:27

  idealstorm написав:
  Arien написав:Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!


Сходить в кантор религия не позволяет?


И зачем задавать бессмысленные вопросы?
Прелесть online-обмена именно в том, что не надо нигде ходить и искать, можно провести его в любой момент, и курс всегда лучше отделения. Вроде не секрет.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 06:52

Re: Альфа-Банк

Arien написав:
  idealstorm написав:
  Arien написав:Блин, как выбешивает, что запрещен online обмен. Ну неужели нельзя было оставить лимит к примеру 100 баксов в день, а не запретить полностью!


Сходить в кантор религия не позволяет?


И зачем задавать бессмысленные вопросы?
Прелесть online-обмена именно в том, что не надо нигде ходить и искать, можно провести его в любой момент, и курс всегда лучше отделения. Вроде не секрет.
Ну так в этих процессах, вся суть цифрового банкинга. Нажал кнопку на сервере, и "банк в кармане" выключил опцию.))) пишите в чат)).
qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:18

Re: Альфа-Банк

Друзі, підкажіть, що там за умови по ощадному депо? Якщо гроші не пролежали 14 діб, їх переведення на картку вайт і подальше зняття у банкоматі буде з 1% коміса?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 07:28

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, що там за умови по ощадному депо? Якщо гроші не пролежали 14 діб, їх переведення на картку вайт і подальше зняття у банкоматі буде з 1% коміса?

А разве при снятии с карты есть разница каким образом эта карта пополнялась? Я бы ожидал обычные бесплатные 30к и 2% min 25 грн за то, что сверху. Откуда 1%?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:51

  moveton написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, що там за умови по ощадному депо? Якщо гроші не пролежали 14 діб, їх переведення на картку вайт і подальше зняття у банкоматі буде з 1% коміса?

А разве при снятии с карты есть разница каким образом эта карта пополнялась? Я бы ожидал обычные бесплатные 30к и 2% min 25 грн за то, что сверху. Откуда 1%?

Ну там щось було в тарифах ощадного депо - треба щоб гроші 14 діб пролежали на цьому депо, щоб їх без коміса 1% рухати з нього
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:58

  1finanсier написав:
  moveton написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, що там за умови по ощадному депо? Якщо гроші не пролежали 14 діб, їх переведення на картку вайт і подальше зняття у банкоматі буде з 1% коміса?

А разве при снятии с карты есть разница каким образом эта карта пополнялась? Я бы ожидал обычные бесплатные 30к и 2% min 25 грн за то, что сверху. Откуда 1%?

Ну там щось було в тарифах ощадного депо - треба щоб гроші 14 діб пролежали на цьому депо, щоб їх без коміса 1% рухати з нього

Раньше было популярно пополнять сбер и прямо с него снимать в кассе. Это удобно потому что количество бесплатных снятий в кассе с депозитов не регламентировано. Поэтому ввели тариф который требовал отлежки. У карт всего 2 бесплатных снятия в кассе в месяц. Поэтому если со Сбера скинуть на карту то никакого 1% не будет. Но снять в кассе можно будет только 2 раза в месяц
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:00

  1finanсier написав:
  moveton написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, що там за умови по ощадному депо? Якщо гроші не пролежали 14 діб, їх переведення на картку вайт і подальше зняття у банкоматі буде з 1% коміса?

А разве при снятии с карты есть разница каким образом эта карта пополнялась? Я бы ожидал обычные бесплатные 30к и 2% min 25 грн за то, что сверху. Откуда 1%?

Ну там щось було в тарифах ощадного депо - треба щоб гроші 14 діб пролежали на цьому депо, щоб їх без коміса 1% рухати з нього

Комиссия в таком случае будет, если снимать с ощадного через кассу. При перечислении средств с ощадного на карту никакой комиссии нет.
lara_08
 
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