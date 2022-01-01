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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:09
WallNutPen написав:
У карт всего 2 бесплатных снятия в кассе в месяц. Поэтому если со Сбера скинуть на карту то никакого 1% не будет. Но снять в кассе можно будет только 2 раза в месяц
Пока шара военного времени, можно и больше. Но вопрос был про снятие в банкомате.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:32
Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
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