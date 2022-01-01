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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:09
WallNutPen написав:
У карт всего 2 бесплатных снятия в кассе в месяц. Поэтому если со Сбера скинуть на карту то никакого 1% не будет. Но снять в кассе можно будет только 2 раза в месяц
Пока шара военного времени, можно и больше. Но вопрос был про снятие в банкомате.
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moveton
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:32
Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
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Banki
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:35
Banki написав:
Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
23/7, за 30..40хв кудись дійде, а там можуть і до кінця дня приймати
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:42
Amethyst
так завжди було, але від вчора СЄП так і не прийшов отримувачу, хто вчора СЄПав потрібно зрозуміти це Алла чи прийомиш
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:25
Banki написав:Amethyst
так завжди було, але від вчора СЄП так і не прийшов отримувачу, хто вчора СЄПав потрібно зрозуміти це Алла чи прийомиш
Тюю. Це шо 1й раз таке? Спокійно шукайте кінці
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:18
qreaton написав:
Ну так в этих процессах, вся суть цифрового банкинга. Нажал кнопку на сервере, и "банк в кармане" выключил опцию.))) пишите в чат)).
К сожалению, это постановление НБУ на период военного положения. В Привате и Моно тоже покупка валюты online должна быть запрещена.
Меня удивляет именно запрет, оставили бы какой-то минимальный лимит в сутки... Ну да, с НБУ не поспоришь.
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