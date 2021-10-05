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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:09

  WallNutPen написав:У карт всего 2 бесплатных снятия в кассе в месяц. Поэтому если со Сбера скинуть на карту то никакого 1% не будет. Но снять в кассе можно будет только 2 раза в месяц

Пока шара военного времени, можно и больше. Но вопрос был про снятие в банкомате.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:32

Re: Альфа-Банк

Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:35

  Banki написав:Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
23/7, за 30..40хв кудись дійде, а там можуть і до кінця дня приймати
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:42

Amethyst
так завжди було, але від вчора СЄП так і не прийшов отримувачу, хто вчора СЄПав потрібно зрозуміти це Алла чи прийомиш
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:25

  Banki написав:Amethyst
так завжди було, але від вчора СЄП так і не прийшов отримувачу, хто вчора СЄПав потрібно зрозуміти це Алла чи прийомиш

Тюю. Це шо 1й раз таке? Спокійно шукайте кінці
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:18

  qreaton написав:Ну так в этих процессах, вся суть цифрового банкинга. Нажал кнопку на сервере, и "банк в кармане" выключил опцию.))) пишите в чат)).

К сожалению, это постановление НБУ на период военного положения. В Привате и Моно тоже покупка валюты online должна быть запрещена.
Меня удивляет именно запрет, оставили бы какой-то минимальный лимит в сутки... Ну да, с НБУ не поспоришь.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:34

Arien
та хватит стонать уже за свои 100 баксов- тут не НБУ
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 05:18

  idealstorm написав:Arien
та хватит стонать уже за свои 100 баксов- тут не НБУ

Если мне нужно будет - я буду обсуждать и суммы в центах, и в украинских копейках, и постановления НБУ тоже, и абсолютно все, что мне нужно будет в рамках правил форума.
Кому что-то не нравится - выход справа сверху, вперед.

  Amethyst написав:23/7, за 30..40хв кудись дійде, а там можуть і до кінця дня приймати


Часто на Моно залетало в течение 15-20 минут, могут же, когда хотят :)
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 06:39

WallNutPen, lara_08, дякую за роз'яснення, плюс в карму)
1finanсier
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WallNutPen

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