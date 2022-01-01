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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:09
WallNutPen написав:
У карт всего 2 бесплатных снятия в кассе в месяц. Поэтому если со Сбера скинуть на карту то никакого 1% не будет. Но снять в кассе можно будет только 2 раза в месяц
Пока шара военного времени, можно и больше. Но вопрос был про снятие в банкомате.
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moveton
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:32
Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
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Banki
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:35
Banki написав:
Друзяки, який зараз регламент відправки СЕП платежів Аллою?
23/7, за 30..40хв кудись дійде, а там можуть і до кінця дня приймати
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:42
Amethyst
так завжди було, але від вчора СЄП так і не прийшов отримувачу, хто вчора СЄПав потрібно зрозуміти це Алла чи прийомиш
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Banki
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:25
Banki написав:Amethyst
так завжди було, але від вчора СЄП так і не прийшов отримувачу, хто вчора СЄПав потрібно зрозуміти це Алла чи прийомиш
Тюю. Це шо 1й раз таке? Спокійно шукайте кінці
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:18
qreaton написав:
Ну так в этих процессах, вся суть цифрового банкинга. Нажал кнопку на сервере, и "банк в кармане" выключил опцию.))) пишите в чат)).
К сожалению, это постановление НБУ на период военного положения. В Привате и Моно тоже покупка валюты online должна быть запрещена.
Меня удивляет именно запрет, оставили бы какой-то минимальный лимит в сутки... Ну да, с НБУ не поспоришь.
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Arien
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:34
Arien
та хватит стонать уже за свои 100 баксов- тут не НБУ
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idealstorm
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Додано: Суб 16 лип, 2022 05:18
idealstorm написав:Arien
та хватит стонать уже за свои 100 баксов- тут не НБУ
Если мне
нужно будет - я буду обсуждать и суммы в центах, и в украинских копейках, и постановления НБУ тоже, и абсолютно все, что мне
нужно будет в рамках правил форума.
Кому что-то не нравится - выход справа сверху, вперед.
Amethyst написав:
23/7, за 30..40хв кудись дійде, а там можуть і до кінця дня приймати
Часто на Моно залетало в течение 15-20 минут, могут же, когда хотят
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Arien
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Додано: Суб 16 лип, 2022 06:39
WallNutPen, lara_08, дякую за роз'яснення, плюс в карму)
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Додано: Суб 16 лип, 2022 14:56
Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)
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Shummi
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