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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 15:19
Shummi написав:
Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)
Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
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WallNutPen
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:55
WallNutPen написав: Shummi написав:
Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)
Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
наверно на зарубежную
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cohan
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:13
Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе
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Shummi
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:14
Shummi написав:
Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе
У них это сначала войны не работает.
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PUnder
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33
Сначала войны ни у кого не было, практически)
Сейчас вот МОНО разрешил, с лимитом 100К, а эти нельзя все так же)
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Shummi
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