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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:19

  Shummi написав:Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)

Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:55

  WallNutPen написав:
  Shummi написав:Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)

Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".


наверно на зарубежную
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:13

Re: Альфа-Банк

Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:14

  Shummi написав:Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе :-)


У них это сначала войны не работает.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33

Re: Альфа-Банк

Сначала войны ни у кого не было, практически)
Сейчас вот МОНО разрешил, с лимитом 100К, а эти нельзя все так же)
Shummi
 
Повідомлень: 438
З нами з: 08.12.14
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  #<1 ... 365366367368
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