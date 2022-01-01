Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:19
Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
Додано: Суб 16 лип, 2022 15:55
наверно на зарубежную
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:13
Re: Альфа-Банк
Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:14
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33
Re: Альфа-Банк
Сначала войны ни у кого не было, практически)
Сейчас вот МОНО разрешил, с лимитом 100К, а эти нельзя все так же)
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:54
колеги, підкажіть таке:
Зважаючи на ліміт 400К сумарно для поповнення карток у ПУМБ (ніби уже змінили цей ліміт на місяць, але хзн),-
0 - чи є аналогічні обмеження (приховані/непублічні) у Алки ?
1. Чи є ліміт для готівкового поповнення Хамона/Вайта через касу ?
2. Чи є ліміт виходу для СЕП/п2п для Хамона/Вайта на чужі рахунки Альфи або інших банків ?
3. Чи є межа, після якої саме Альфа бере коміс за вихід по СЕП/п2п ?
4. Чи є безкомісні варіанти поповнити готівкою Хамон/Вайт без візиту в касу Альфи ?
Дуже прошу дати короткі відповіді (можна так/ні, окрім тих, де потрібно уточнення .
У понеділок потрібно певну суму закинути на Хамон/Вайт і штовхнути далі (Хамон звісно "за свої"). І так щомісяця
Шукаю альтернативу ПУМБУ після муток з лімітом і блоками рахунків + "випалену" "зелену стежину".
Думаю, буде корисно багатьом.
Наперед дякую!
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