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Альфа-Банк
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:19
Shummi написав:
Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)
Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
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WallNutPen
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:55
WallNutPen написав: Shummi написав:
Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)
Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
наверно на зарубежную
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cohan
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:13
Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе
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Shummi
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:14
Shummi написав:
Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе
У них это сначала войны не работает.
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PUnder
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33
Сначала войны ни у кого не было, практически)
Сейчас вот МОНО разрешил, с лимитом 100К, а эти нельзя все так же)
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Shummi
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Додано: Суб 16 лип, 2022 19:54
колеги, підкажіть таке:
Зважаючи на ліміт 400К сумарно для поповнення карток у ПУМБ (ніби уже змінили цей ліміт на місяць, але хзн),-
0 - чи є аналогічні обмеження (приховані/непублічні) у Алки ?
1. Чи є ліміт для готівкового поповнення Хамона/Вайта через касу ?
2. Чи є ліміт виходу для СЕП/п2п для Хамона/Вайта на чужі рахунки Альфи або інших банків ?
3. Чи є межа, після якої саме Альфа бере коміс за вихід по СЕП/п2п ?
4. Чи є безкомісні варіанти поповнити готівкою Хамон/Вайт без візиту в касу Альфи ?
Дуже прошу дати короткі відповіді (можна так/ні, окрім тих, де потрібно уточнення
.
У понеділок потрібно певну суму закинути на Хамон/Вайт і штовхнути далі (Хамон звісно "за свої"). І так щомісяця
Шукаю альтернативу ПУМБУ після муток з лімітом і блоками рахунків + "випалену" "зелену стежину".
Думаю, буде корисно багатьом.
Наперед дякую!
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stas_rst
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Додано: Суб 16 лип, 2022 21:24
stas_rst написав:
колеги, підкажіть таке:
Зважаючи на ліміт 400К сумарно для поповнення карток у ПУМБ (ніби уже змінили цей ліміт на місяць, але хзн),-
0 - чи є аналогічні обмеження (приховані/непублічні) у Алки ?
есть типа мягкий, не сталкивался, но слышал - в табличку как-то вбивали когда снимал сумму
1. Чи є ліміт для готівкового поповнення Хамона/Вайта через касу ?ну те же 400 наверно , как у всех
2. Чи є ліміт виходу для СЕП/п2п для Хамона/Вайта на чужі рахунки Альфи або інших банків ? СЭП 200к в месяц, вот это раздражает но увы, p2p 30ка (или 20ка) с карты сутки, с двух пакетов 100к вывожу лёгко когда надо
3. Чи є межа, після якої саме Альфа бере коміс за вихід по СЕП/п2п ?нету, просто вывести нельзя
вобща как-то до войны тарифы рыл, было вроде 500 и миллион если звонить, но пока 200
4. Чи є безкомісні варіанти поповнити готівкою Хамон/Вайт без візиту в касу Альфи ?вроде ж есть терминалы
а так банкомат + СЭПилка с других, куда налом можно
Дуже прошу дати короткі відповіді (можна так/ні, окрім тих, де потрібно уточнення
.
У понеділок потрібно певну суму закинути на Хамон/Вайт і штовхнути далі (Хамон звісно "за свої"). І так щомісяця
Шукаю альтернативу ПУМБУ після муток з лімітом і блоками рахунків + "випалену" "зелену стежину".
Думаю, буде корисно багатьом.
Наперед дякую!
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cohan
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