Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 15:19
Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
Додано: Суб 16 лип, 2022 15:55
наверно на зарубежную
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:13
Re: Альфа-Банк
Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:14
Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33
Re: Альфа-Банк
Сначала войны ни у кого не было, практически)
Сейчас вот МОНО разрешил, с лимитом 100К, а эти нельзя все так же)
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:54
колеги, підкажіть таке:
Зважаючи на ліміт 400К сумарно для поповнення карток у ПУМБ (ніби уже змінили цей ліміт на місяць, але хзн),-
0 - чи є аналогічні обмеження (приховані/непублічні) у Алки ?
1. Чи є ліміт для готівкового поповнення Хамона/Вайта через касу ?
2. Чи є ліміт виходу для СЕП/п2п для Хамона/Вайта на чужі рахунки Альфи або інших банків ?
3. Чи є межа, після якої саме Альфа бере коміс за вихід по СЕП/п2п ?
4. Чи є безкомісні варіанти поповнити готівкою Хамон/Вайт без візиту в касу Альфи ?
Дуже прошу дати короткі відповіді (можна так/ні, окрім тих, де потрібно уточнення .
У понеділок потрібно певну суму закинути на Хамон/Вайт і штовхнути далі (Хамон звісно "за свої"). І так щомісяця
Шукаю альтернативу ПУМБУ після муток з лімітом і блоками рахунків + "випалену" "зелену стежину".
Думаю, буде корисно багатьом.
Наперед дякую!
Додано: Суб 16 лип, 2022 21:24
Додано: Суб 16 лип, 2022 23:25
cohan було б 5 плюсів, проставив би 5 :) за кожне питання-відповідь!
Дякую щиро.
ПС. ПУМБА була супер вигідною, поки не зробили сумарний ліміт з 17.03 ... на гілці тепер - кицька Шредінгера - ніби й з 01.07 зробили не сумарний на весь період ВС (як вони трактували до численних скарг), а на місяць ... але ніхто на блок попадати не спішить, а у мене там уже в притик під 400К.
Тому недалеко відділення Альфа і буду транзитник міняти.
Бо в айбокси на моньку сунути пачку навіть по 500 грн. - те ще задоволення. А особливо, коли Ощад видав по 200 грн. на касі :)
ППС. Таке ще - якщо заніс в касу Алки, то передбачаю, що на вайт/хамон краще класти на рахунок, не даючи касиру в руки картку ? Так принаймні мені радила одна мудра людина на форумі.
Однак, якщо все ж таки попросять картку, то чи варто вичекати певний час (який?), щоб не було теховеру при сеп/п2п одразу після поповнення ?
Додано: Нед 17 лип, 2022 00:13
viewtopic.php?p=5306851#p5306851
|