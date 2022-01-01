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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:19

  Shummi написав:Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)

Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:55

  WallNutPen написав:
  Shummi написав:Господа, а чего это Алла не дает возможнсть вывести валюту с валютных карт)
А у МОНо такая опция открыта? Что за нафиг?
Кто еще знает банки где такое можно, как и у МОНО)

Какую именно расходную операцию вы понимаете под "вывести валюту с валютных карт"? К примеру я вчера снимал с валютной нал в эквиваленте 100к грн. в отделении - все отлично "вывелось".


наверно на зарубежную
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:13

Re: Альфа-Банк

Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:14

  Shummi написав:Понятно что Зарубежную) Квази Кэш в основном)
На Револют, или Wise.
Как то оно в Европейском банке понадежнее будет, чем в Сенсе :-)


У них это сначала войны не работает.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33

Re: Альфа-Банк

Сначала войны ни у кого не было, практически)
Сейчас вот МОНО разрешил, с лимитом 100К, а эти нельзя все так же)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 19:54

колеги, підкажіть таке:
Зважаючи на ліміт 400К сумарно для поповнення карток у ПУМБ (ніби уже змінили цей ліміт на місяць, але хзн),-

0 - чи є аналогічні обмеження (приховані/непублічні) у Алки ?
1. Чи є ліміт для готівкового поповнення Хамона/Вайта через касу ?
2. Чи є ліміт виходу для СЕП/п2п для Хамона/Вайта на чужі рахунки Альфи або інших банків ?
3. Чи є межа, після якої саме Альфа бере коміс за вихід по СЕП/п2п ?
4. Чи є безкомісні варіанти поповнити готівкою Хамон/Вайт без візиту в касу Альфи ?

Дуже прошу дати короткі відповіді (можна так/ні, окрім тих, де потрібно уточнення :).
У понеділок потрібно певну суму закинути на Хамон/Вайт і штовхнути далі (Хамон звісно "за свої"). І так щомісяця :)
Шукаю альтернативу ПУМБУ після муток з лімітом і блоками рахунків + "випалену" "зелену стежину".
Думаю, буде корисно багатьом.
Наперед дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:24

  stas_rst написав:колеги, підкажіть таке:
Зважаючи на ліміт 400К сумарно для поповнення карток у ПУМБ (ніби уже змінили цей ліміт на місяць, але хзн),-

0 - чи є аналогічні обмеження (приховані/непублічні) у Алки ?
есть типа мягкий, не сталкивался, но слышал - в табличку как-то вбивали когда снимал сумму
1. Чи є ліміт для готівкового поповнення Хамона/Вайта через касу ?
ну те же 400 наверно , как у всех
2. Чи є ліміт виходу для СЕП/п2п для Хамона/Вайта на чужі рахунки Альфи або інших банків ?
СЭП 200к в месяц, вот это раздражает но увы, p2p 30ка (или 20ка) с карты сутки, с двух пакетов 100к вывожу лёгко когда надо

3. Чи є межа, після якої саме Альфа бере коміс за вихід по СЕП/п2п ?
нету, просто вывести нельзя
вобща как-то до войны тарифы рыл, было вроде 500 и миллион если звонить, но пока 200

4. Чи є безкомісні варіанти поповнити готівкою Хамон/Вайт без візиту в касу Альфи ?
вроде ж есть терминалы
а так банкомат + СЭПилка с других, куда налом можно

Дуже прошу дати короткі відповіді (можна так/ні, окрім тих, де потрібно уточнення :).
У понеділок потрібно певну суму закинути на Хамон/Вайт і штовхнути далі (Хамон звісно "за свої"). І так щомісяця :)
Шукаю альтернативу ПУМБУ після муток з лімітом і блоками рахунків + "випалену" "зелену стежину".
Думаю, буде корисно багатьом.
Наперед дякую!
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:25

cohan було б 5 плюсів, проставив би 5 :) за кожне питання-відповідь!
Дякую щиро.

ПС. ПУМБА була супер вигідною, поки не зробили сумарний ліміт з 17.03 ... на гілці тепер - кицька Шредінгера - ніби й з 01.07 зробили не сумарний на весь період ВС (як вони трактували до численних скарг), а на місяць ... але ніхто на блок попадати не спішить, а у мене там уже в притик під 400К.
Тому недалеко відділення Альфа і буду транзитник міняти.
Бо в айбокси на моньку сунути пачку навіть по 500 грн. - те ще задоволення. А особливо, коли Ощад видав по 200 грн. на касі :)

ППС. Таке ще - якщо заніс в касу Алки, то передбачаю, що на вайт/хамон краще класти на рахунок, не даючи касиру в руки картку ? Так принаймні мені радила одна мудра людина на форумі.
Однак, якщо все ж таки попросять картку, то чи варто вичекати певний час (який?), щоб не було теховеру при сеп/п2п одразу після поповнення ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 00:13

  stas_rst написав:... щоб не було теховеру при сеп/п2п одразу після поповнення ?

viewtopic.php?p=5306851#p5306851
Golf_streem
 
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