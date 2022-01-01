Додано: Суб 16 лип, 2022 23:25

cohan було б 5 плюсів, проставив би 5 :) за кожне питання-відповідь!

Дякую щиро.



ПС. ПУМБА була супер вигідною, поки не зробили сумарний ліміт з 17.03 ... на гілці тепер - кицька Шредінгера - ніби й з 01.07 зробили не сумарний на весь період ВС (як вони трактували до численних скарг), а на місяць ... але ніхто на блок попадати не спішить, а у мене там уже в притик під 400К.

Тому недалеко відділення Альфа і буду транзитник міняти.

Бо в айбокси на моньку сунути пачку навіть по 500 грн. - те ще задоволення. А особливо, коли Ощад видав по 200 грн. на касі :)



ППС. Таке ще - якщо заніс в касу Алки, то передбачаю, що на вайт/хамон краще класти на рахунок, не даючи касиру в руки картку ? Так принаймні мені радила одна мудра людина на форумі.

Однак, якщо все ж таки попросять картку, то чи варто вичекати певний час (який?), щоб не було теховеру при сеп/п2п одразу після поповнення ?