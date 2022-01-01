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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

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Альфа-Банк 3.7 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:37

Re: Альфа-Банк

Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало
serg1974
 
Повідомлень: 677
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:13

  serg1974 написав:Отправил незначительную сумму из альфы в моно по Ибан. В субботу в обед. До сих пор не дошли. Это норма ? Ранее 30 мин это занимало

Это бывает. Затык может быть у обеих, но чаще со стороны Аллы. Теперь уже в понедельник только дойдут. Ну если конечно все реквизиты платежа были правильными
WallNutPen
 
Повідомлень: 613
З нами з: 08.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:28

WallNutPen
С утра отправил ещё немного. Чтобы преодолеть затык )

Выше писали об аналогичном затыке .
Не кашляет Алла ?
Пожалуй валюту выведу ( через кассу). Во избежание.

Кстати в поддержке моно говорят что существует общий регламент для такой операции 24ч между отправкой и зачислением в другой банк.
Ну а в Альфе тёплая линия льёт воду на эту тему, образно говоря
serg1974
 
Повідомлень: 677
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 366367368369
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